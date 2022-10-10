"229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли": Зеленский отреагировал на массированные обстрелы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары по всей Украине на 229-й день полномасштабной войны с Россией
Об этом он написал в телеграмме .
"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - говорится в сообщении .
Зеленский отметил, что в результате ракетных ударов 10 октября в городах Украины, в частности, в Киеве, есть погибшие и раненые. Также он призвал оставаться в укрытиях при сигнале воздушной тревоги.
"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильны", - пишет Зеленский.
- 10 октября Россия нанесла ракетные удары по центру Киева. Есть раненые и погибшие.
- Также обстреляли Днепр.
- В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- На Полтавщине в одном из районов также были слышны взрывы .
- Впоследствии РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Львовщины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.23
Покупка 40.23Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.81Продажа 39.93
- Актуальное
- Важное