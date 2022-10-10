Об этом он написал в телеграмме .

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - говорится в сообщении .

Зеленский отметил, что в результате ракетных ударов 10 октября в городах Украины, в частности, в Киеве, есть погибшие и раненые. Также он призвал оставаться в укрытиях при сигнале воздушной тревоги.

"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильны", - пишет Зеленский.

10 октября Россия нанесла ракетные удары по центру Киева. Есть раненые и погибшие.

Также обстреляли Днепр.

В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.

На Полтавщине в одном из районов также были слышны взрывы .

Впоследствии РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Львовщины.