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"229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли": Зеленский отреагировал на массированные обстрелы Украины

10 октября, 2022 понедельник
10:10
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары по всей Украине на 229-й день полномасштабной войны с Россией

Об этом он написал в телеграмме .

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - говорится в сообщении .

Зеленский отметил, что в результате ракетных ударов 10 октября в городах Украины, в частности, в Киеве, есть погибшие и раненые. Также он призвал оставаться в укрытиях при сигнале воздушной тревоги.

"Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильны", - пишет Зеленский.

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