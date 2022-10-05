Хроника московского пике

В России во 2-м квартале впервые в истории упал мобильный интернет-трафик. Это результат блокирования российскими властями зарубежных интернет-ресурсов. И здесь еще нет результатов бегства из страны большого количества молодых россиян после оглашения о могилизации. Пенсионеры, активно поддерживающие кремлевскую ОПГ, интернетом пользуются малоактивно.

Forbes: источники в администрации президента России говорят, что с начала могилизации 21 сентября из России уехало или 600-700 тыс., или 1 млн. Из них только в Казахстан около 200 тыс.

С начала могилизации 21 сентября уже более 70 тыс. россиян получили ИНН в Казахстане Российские типографии бьют тревогу: 90% их мощностей составляет западное оборудование из недружественных стран И они могут просто остановиться.

Минсельхоз России объявил объем ворованного в Украине зерна нового урожая. "Россия благодаря вошедшим в состав страны территориям может увеличить урожай зерна примерно на 5 млн тонн".

Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России в 2022 году, но ухудшился на 2023 год. В 2022-м в июне ВБ ожидал спад на 8.9%, а сейчас только минус 4.5%. А в 2023 спад ожидался на 2%, а сейчас минус 3.6%.

Героическая Украина

Всемирный банк улучшил прогнозы по росту ВВП Украины. 2022 год – с минус 45.1% до минус 35%. В 2023 году по росту на 2.1% до плюс 3.3% На 2024 год прогноз +4.1%. Прогноз СБ близок к кабминовскому.

Минфин: дефицит госбюджета Украины в сентябре вырос до 76,5 млрд. грн. За январь - сентябрь 2022 дефицит достиг 493,4 млрд грн. В сентябре гранты ЕС, США, других государств и международных организаций составляли 72,5 млрд грн по сравнению со 109,7 млрд грн в августе. То есть причина частично в грантах, еще и в падении доходов госбюджета с 204.6 млрд грн в августе до 156.1 млрд грн. В том числе с 17,4 млрд грн до 1,4 млрд грн упали поступления по налогу на прибыль. По другим налогам сильных разногласий с августом не указано.

Украина и ЕС подписали меморандум на €5 млрд макрофинансовой помощи. Сумма разбита на три части. Первая часть придет в октябре.

Reuters: МВФ рассмотрит на этой неделе запрос Украины о предоставлении чрезвычайного финансирования в размере $1.3 млрд НБУ продал наличных долларов на неполную сумму $95 млн и совсем немного наличных евро – на €1 млн.

МИД Ирана не признал "референдумы". И отрицает поставки дронов русской армии. Иран пытается реабилитироваться перед США?

Глава НБУ ушел в отставку. "По причинам, связанным со здоровьем". Вряд ли это сильно повлияет на экономику. Следующим кандидатом называют Андрея Пышного. И может быть отменен фиксированный курс гривны.

Международные новости

Цены на газ в ЕС упали ниже $1650 впервые с 21 июля. Это результат заполнения хранилищ почти под завязку.

Число открытых вакансий в США в августе резко сократилось более чем на 1 млн. чел. с 11.239 млн до 10.053 млн. Ожидалось сокращение до 11.088 млн чел. Это дает надежду на охлаждение рынка труда и прекращение роста зарплат, а с ним и инфляции спроса, относящейся к самой неприятной для ФРС "липкой" инфляции. Рынок делает ставку на то, что пик повышения ставки ФРС будет уже в декабре. И это привело к выносу шорт по акциям и росту широкого рынка. Рынок радуется замедлению экономики в надежде на более мягкую ФРС.

Валовой национальный долг США впервые превысил $31 трлн. Установленное Конгрессом ограничение в $31.4 трлн наверняка снова повысят. Но уже после выборов. На счетах казначейства почти $700 млрд, что позволит ему пережить выборы ноября в Конгресс с неизбежным дальнейшим повышением лимита госдолга. Кстати, достижение лимита хорошо для гособлигаций – их новое предложение автоматически ограничится. Да и рост процентных ставок только увеличивает госрасходы на выплату процентов по госдолгу. Бюджетный дефицит растет и нуждается в новых долгах. И так по кругу в долговую экспоненту и дефолт. США прекрасно все это видят и знают, поэтому наверняка ограничат рост % ставок – это сделать проще (японцы уже показали пример), чем ограничить рост госдолга.

Moody's: в 2023 году доля дефолтных компаний в мире может утроиться. В США уровень дефолтов может возрасти с 2% до 7.8% уже к августу 2023 г., если реализуется пессимистический сценарий. "Если процентные ставки продолжат расти, а глобальный экономический спад углубится, то многие компании со спекулятивными рейтингами столкнутся со снижением прибыли и ростом стоимости заимствований, и в этом случае количество дефолтов будет увеличиваться".

Перспективы офисной недвижимости в США в последние месяцы становятся все более мрачными. Крупные компании планируют продлить отказ от более чем двух с половиной лет преимущественно удаленной работы. В Нью-Йорке, крупнейшем рынке офисной недвижимости США, всего 9% манхеттенских офисных работников сообщали о работе в офисе пять дней в неделю. Еженедельный индекс Kastle Systems в 10 городах США фиксирует текущую заполняемость офисов на уровне 47%. Это больше пандемического минимума ниже 20%, но все еще далеко от уровня полной загрузки, что предпочитает кредиторам для рефинансирования долга. Инвесторы в коммерческие ипотечные облигации радуются их доходности около 10% по долгу с рейтингом BBB-. Но переживут ли они долговой кризис.

Средняя зарплата генерального директора в США в 399 раз больше, чем зарплата типичного рабочего

Рыночные новости

Рэй Далио признал, что Cash is King, хотя еще недавно считал, что наличные деньги – это мусор. "Как сказал Джон Мэйнард Кейнс: "Когда факты меняются, я меняю свое мнение. Что вы делаете, сэр?" В этом смысле факты изменились, и я изменил свое мнение о наличности как активе: я больше не считаю наличные мусором. При нынешних процентных ставках и сокращении баланса ФРС сейчас примерно нейтральная — ни очень хорошая, ни очень плохая сделка. . Другими словами, краткосрочная процентная ставка сейчас находится примерно на правильном уровне".

И сразу новость, что Рэй Далио покинул пост главы хедж-фонда Bridgewater Associates, который он основал 47 лет назад. Его компания управляет $150 млрд – крупнейшая управляющая хедж-фондами компания в мире. 2022 год – год могилизации 12 тыс. криптопроектов Они почти перестали торговаться. Вода ликвидности ушла и остались только живучи.

Рестораны McDonald's (MCD) в швейцарском Лугано разрешили платежи в биткоинах и Tether Джим Крамер пиарит акции Apple (AAPL). "В следующий раз, когда вы услышите эту ложную информацию об Apple, вы должны понять, что у вас все еще есть возможность купить еще одну акцию, которую я считаю самой большой акцией всех времен". Так Крамер ответил на информацию от Morgan Stanley о снижении чистого дохода Apple от магазина приложений на рекордные 5% в сентябре из-за падения доходов от игр, а также инфляции и рецессии. Сама компания говорит, что страдает от сильного доллара. Владельцы акций Apple должны встревожиться?

Saudi Aramco предупреждает, что как только экономика Китая возобновит рост, спрос на нефть снова вырастет. "Мир должен быть озабочен. Это то, к чему мы двигаемся. Если Китай даже немного откроется, вы обнаружите, что свободные мощности [по добыче нефти] будут полностью уничтожены".

ОПЕК+ повышает ставки и рассматривает возможность сокращения добычи сразу на 2 млн барр. в сутки

Илон Маск предложил купить Twitter (TWTR) по старой цене $54.2 за акцию. Это произошло накануне суда. Скорее всего, юристы увидели низкие шансы Маски отказаться от сделки и сказали ему, что лучше он сделает ее добровольно. Акции TWTR взлетели на 22% до $52. Акции TSLA сначала на новости дёрнулись вниз, к низам понедельника, но завершили день ростом на 3%. Теперь Маску придется вплотную заняться проблемами Twitter, чтобы не потерять вложенные в него $44 млрд. Сам он заявил: «Покупка Twitter – это ускорение создания X, универсальной программы». Он любит букву X. Одной из первых крупных побед Маска как предпринимателя стало слияние его онлайн-банка X.com. с другой компанией и создание PayPal. Затем мы помним модели Tesla X и SpaceX. Пока он хочет на базе Twitter сделать X Holdings.

Amazon (AMZN) замораживает наем персонала в розничном бизнесе. Больше не ждут сильных распродаж или уже наняли достаточно?

Финансовые рынки

Очередные данные по ослаблению экономики США вызвали приток рыночного оптимизма для акций и фондовые индексы вчера выросли еще на 3%. Чем хуже экономике – тем лучше акциям. Это традиционная игра в более мягкую ФРС. Одновременно резко подешевел доллар США, и против евро он вернулся в паритет, против золота выше $1730, и против биткоина более $20 тыс. Правда, подорожало и сырье – от нефти до меди. А это уже плохо для инфляции. Поэтому ожидания по дальнейшему повышению ставки ФРС за месяц закрепились на +0.75% до 3.75-4%. Рынок облигаций вчера даже немного подешевел – здесь торгуют профессионалы и они не видят необходимости менять свои ожидания по поводу монетарной политики ФРС, в отличие от игроков на рынке акций. Для последних в итоге на ближайшую перспективу все решит стартующий сезон уже через неделю. Пока ожидания по прибылям ухудшились до уровней, говорящих о текущей практически справедливой оценке акций. Утром фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,5%. В Гонконге акции растут почти на 5%. Пожалуй, есть стимулы со стороны китайских властей.

Динамика фондовых индексов в 2022 году

HUGS'A (21.6%)

HUGS'INDEX (28.7%)

HUGS'30 (value) (15.7%)

HUGS'40 (рост) (37.2%)

DIA (16.6%)

SPY (20.4%) QQQ (29.1%)

* () – в скобках даются отрицательные значения

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Об авторе: Эрик Найман – украинский экономист, финансовый аналитик, автор книг по инвестированию.

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