Хроника московского пике

Песков: россия продолжит советоваться с населением Запорожской и Херсонской областей по вопросу границ, в которых они вошли в РФ

«ЛНР и ДНР – границы 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей».

«Российские железные дороги» увидели риски потери более 60% рабочей силы для проекта расширения Восточного полигона

Причина - могилизация сотрудников подрядных организаций.

Добыча газа Газпромом в сентябре сократилась на 30% к среднему уровню первых 8 месяцев 2022 года и на 38% к сентябрю 2021 года

Падение ускоряется.

Естественно падают также объемы экспорта и продаж. Например, за 9 месяцев текущего года Газпром сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 40.4%

И Китай это отвесное падение спасти никак не может.

МИД Чехии также призвал своих граждан покинуть россию

FT: россия прекращает подачу газа в ЕС до снятия санкций

Думаю, теперь понятно кому было выгодно взрывать Северные потоки.

Путин призывает на помощь «Генерала мороза».

Bloomberg Billionaires Index: самые богатые россияне потеряли с начала 2022 года почти $95 млрд.

Причина понятна – концентрация активов не в той стране.

«10 друзей россии»

11 стран выступили в Женеве с совместным заявлением, осуждающим дискриминацию русских и русскоязычных жителей.

Кроме самой рф под этим заявлением поставили подписи Беларусь, Китай, Боливия, Венесуэла, Иран, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.

Героическая Украина

США поставят Украине еще 4 установки HIMARS в рамках пакета военной помощи на $624 млн.

После этого их общее число достигнет 20 единиц.

В Украине национализируют сеть Brocard

Курс гривны укрепился почти до 41 грн/долл

Помогают интервенции НБУ.

Международные новости

Инфляция в Турции ожидаемо в сентябре выросла до 83.5% г/г

В августе было 80.2%.

Экономический эксперимент Эрдогана продолжается.

Индекс деловой активности в производстве Еврозоны остается в зоне спада – 48.4 пунктов

В Германии ситуация ухудшается (47).

Индекс деловой активности ISM в производстве США упал до 50.9 – хуже ожиданий

Промышленность тормозит. Особенно в части новых заказов, где уже признаки рецессии.

И хорошо что компонента занятости также показывает спад.

Отдельная цифра – падение расходов на строительство больше, чем ожидали аналитики.

США увязают в рецессии. И пик ставки ФРС все ближе. Инвесторы с оптимизмом восприняли эти новости.

Запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над территорией Японии

Впервые с 2017 года.

Рыночные новости

Почти последний яркий бык по рынку акций, Коланович из JP Morgan, тоже сдался

"Мы все больше беспокоимся о том, что центральные банки допускают политические ошибки, учитывая недавнюю эскалацию ястребиной риторики и новые геополитические риски, связанные с разрушением трубопроводов Nordstream на прошлой неделе".

"Хотя мы по-прежнему придерживаемся позитивного консенсуса, эти события, вероятно, приведут к задержкам в восстановлении экономики и рынка, подвергая риску наши целевые показатели цен на 2022 год и предполагая, что они могут быть достигнуты не раньше 2023 года или когда эти риски ослабнут".

А вот один из самых ярких медведей, Уилсон из Morgan Stanley, говорит, что медвежий рынок находится на завершающей стадии

И мы согласны со вторым, но ожидаем сезон отчетности.

Стратеги Goldman Sachs во главе с Костиным: домохозяйства США в 2023 году продадут акций на $100 млрд.

Домохозяйства были крупнейшими покупателями акций с 2020 года. Но безработица и рост % ставок вынудят их продавать акции.

В 2020 году домохозяйства купили акций на $1.2 трлн., получив деньги от правительства США.

Стратеги также ожидают, что корпорации будут крупнейшим источником спроса на акции США в следующем году из-за активных выкупов и слабых IPO.

Банки снижают прогнозы для S&P 500

Citigroup понизил с 4200 до 4000. И в конце 2023 года 3900.

Credit Suisse с 4300 до 3850.

Goldman Sachs ожидает 4000 к концу 2023 года в случае мягкой посадки. Но если будет полноценная рецессия, они ожидают сначала падение S&P 500 до 3150, а рост до 3750 к концу 2023 года.

Традиционно все они просто следуют за рынком.

Продажи новых авто в США в 3-м квартале сократились на 0.9%

Единственным победителем была General Motors (GM) – ее продажи выросли на 24% г/г до 555 580 штук.

Акции GM вчера выросли на 2.4%. На уровне рынка. А акции Toyota (TM) выросли на 4.1% несмотря на спад продаж на 7%.

То есть ожидания были в цене.

Причина спада – рост ставок по автокредитам с 4.3% годом ранее до 5.7%.

TrueCar: «Мы видим, что потребители сталкиваются с реальностью, что для того, чтобы позволить себе тот же автомобиль с той же ежемесячной оплатой, что и в прошлом году, они вынуждены увеличивать свой первоначальный взнос, что создает проблемы с доступностью».

Rivian (RIVN) подтвердила цель произвести в текущем году 25 тыс. авто

В 3-м квартале компания произвела 7363 авто.

На постмаркете акции компании растут на 7% после падения вчера на 3%.

Это также может помочь акциям Amazon (AMZN), крупному акционеру RIVN.

Akamai (AKAM) получила предложение о поглощении от Private Equity фирмы

Акции AKAM вчера выросли на 4% на очень больших объемах.

Грег Абель, преемник Уоррена Баффета на посту главы Berkshire Hathaway (BRK-B) купил акций конгломерата почти на $70 млн.

Абель уже курирует все нестраховые направления деятельности Berkshire, и Баффет заявил, что однажды он займет пост генерального директора в рамках плана преемственности компании. Пока же 92-летний Баффет говорит, что не планирует уходить на пенсию.

Злые языки говорят, что Абель на самом деле вложил в BRK малую часть своего состояния - этим летом он продал обратно компании за $870 млн. свою долю в расположенном в Айове коммунальном подразделении Berkshire, которым раньше руководил. Таким образом, даже после этих недавних покупок акций Berkshire его инвестиции в Berkshire значительно меньше, чем раньше.

Администрация Байдена готовит новые ограничения экспорта полупроводников и машин для их производства

Белый дом пытается лишить Китай возможности производить самые быстрые и самые передовые схемы.

SEC оштрафовала Ким Кардашьян на $1,26 млн. за пост в Instagram, рекламирующий криптовалюту

Причина – она сделала рекламу без объявления суммы, которую ей заплатили за рекламу.

Маск вчера хайпанул в твиттере опросами про Украину

К слову, акции Tasla (TSLA) упали также вчера почти на 9%. Упали они на проблемах с поставками авто. Но некоторые уже связали его твиттер-выходку с акциями.

Кстати, акции Twitter (TWTR) тоже были в лидерах падения – минус 3%. И это на фоне царящего вчера оптимизма рынка.

И многие гадают – его аккаунт был взломан или это действительно его мысли?

На утро опровержений нет, поэтому скорее всего это действительно измышления Маска.

Думаю, прежде чем такое спрашивать, ему стоит приехать в Украину и пообщаться с обычными людьми. В том числе беженцами из регионов, в которых он предлагает провести референдумы «под надзором ООН». Интересно, как можно там проводить какие-либо референдумы, если оттуда уехала большая часть населения. Как он себе это представляет?

Да и в принципе такие референдумы противоречат Конституции Украины и Уставу ООН, если он кого-либо еще интересует.

Выскажу еще одну сложную версию – может Маск сделал такой опрос по просьбе китайских товарищей. Учитывая важность Китая для его бизнеса, может Пекин ищет способы быстрее закончить войну без явного поражения Москвы, которое ослабит и Пекин.

Спасибо Маску за подаренные Украине Starlink конечно. Но с политическим вопросом у него явно что-то не то.

То, что украинцев в 3 раза меньше чем россиян, мало что значит. Украинцы защищают свою страну, а россияне идут захватывать чужую – мотивация явно за Украину.

Экономические последствия санкций против россии только сейчас начинают ее накрывать. Было сразу понятно, что санкции действуют как удав. И именно сейчас нельзя ослаблять хватку, когда российская экономика начала буквально задыхаться. А, кстати, мобилизация молодых здоровых мужчин не только привела к бегству их из страны, но и обескровливает экономику.

Плюс на стороне Украины оружие, поставляемое западными союзниками. Не зря ВСУ методично выдавливают захватчика с украинской территории, а те бегут, бросая свое оружие.

То есть моральное и военное превосходство, а также крах российской экономики делают неизбежной победу Украины.

Также обращаю внимание, с какой радостью на предложенные варианты окончания войны быстро бросились соглашаться в Москве. Даже бывший президент рф Медведев: «Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания».

Это говорит об осознании Москвой неизбежности своего военного поражения и готовности оставить за собой хотя бы только Крым с гарантией его водоснабжения.

Финансовые рынки

Первые торги 4-го квартала прошли под знаком быков – фондовые индексы выросли в среднем на 2%. А утром фьючерсы растут еще на 0.5%.

Экономика США замедляется и ожидаемый пик повышения ставки ФРС сдвинулся на 14 декабря уже текущего года. Это воодушевило инвесторов.

Поэтому вчера подорожали и гособлигации США – доходность 10-леток упала до 3.61%, нацелившись на нижнюю планку диапазона 3.5-4%.

Поэтому и золото вернулось выше $1700.

Доллар пока остается стабильным.

Напомним, что для рынка акций сейчас на первое место выходит сезон отчетов компаний, который начнется уже в конце следующей недели.

Динамика фондовых индексов в 2022 году

HUGS’A (23.3%)

HUGS’INDEX (30.9%)

HUGS’30 (value) (18.0%)

HUGS’40 (growth) (39.5%)

DIA (18.9%)

SPY (22.8%)

QQQ (31.3%)

Активная стратегия HUGS’ON’9 (13.2%)

*() – в скобках даются отрицательные значения

Источник

Об авторе: Эрик Найман – украинский экономист, финансовый аналитик, автор книг по инвестированию.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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