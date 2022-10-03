222-й день "горячего" геноцида путинизма против Украины

Хроника московского пике

Глава ГУР Украины: у Путина есть минимум три двойника.

"Я лично не являюсь "путеведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых я лично вижу сразу. Сколько их на самом деле – нужно просто поднять информацию".

Представляю сказочную путаницу, если настоящий "царь" умрет.

Так и назовут это время – "путиница"?

Конституционный суд РФ ожидаемо принял неконституционное решение об аннексии украинских земель.

Смешнее всего звучат слова этих судей, которые полностью противоречат исторической правде: "Вследствие произвольных решений советских органов власти территория Украинской ССР была в значительной степени сформирована из земель с преобладающим русским населением, без волеизъявления самих граждан".

Следовало бы им напомнить о преимущественно украинском населении на южных территориях царской России.

Думаю, эти земли (Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, а также Краснодарский и Ставропольский края) придется вернуть на историческую родину. Строго в соответствии с постановлением конституционного суда РФ.

Тем временем в России нашли козла отпущения за поражение российской армии.

Еще 28 сентября уволили генерал-полковника – командующего Западным военным округом Александра Журавлева.

Не он первый и явно не он последний.

Вместо него назначен генерал-лейтенант Роман Бердников, который с 2021 года командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии.

Героическая Украина

Глава Пентагона в ответ на заявку Украины: дверь в НАТО открыта, но решение принимают все 30 членов блока.

Процедура будет не быстрая.

Кроме того, 10 стран НАТО уже открыто поддержали Украину на этом пути.

Bloomberg: США готовы предоставлять Украине ежемесячно 1,5 млрд.

Это как раз та сумма, которую закладывает минфин Украины в госбюджет на 2023 год ($18 млрд).

Международные новости

В Иране происходит что-то интересное.

Беспорядки (революция?) продолжаются.

Президентские выборы в Бразилии – 30 октября, второй тур.

Болсонару (67 лет) называют "Трампом тропиков". И он симпатизирует Путину.

Луис Игнасиу Лула да Силва (76) уже был президентом с 2003 по 2010 годы. И его считают левым политиком. Отсидел 580 дней в тюрьме по обвинениям в коррупции (2017–2019), но приговор был отменен.

В Латинской Америке растет спрос на левых из-за высокой инфляции.

По итогам первого тура Лула получил 48,1%. Подсчитано 98,8% голосов.

Социологи ожидали, что Лула победит в первом туре.

Опрос японского бизнеса Танкан: настроения ухудшаются третий квартал подряд.

Бизнес начала беспокоить слабая иена. От нее выигрывают только экспортеры, например Toyota (TM).

Рыночные новости

Циркулируют мысли о финансовых трудностях Credit Suisse. Ждем новостей.

Первой публично волну страха нагнала ABC Australia.

Генеральный директор Credit Suisse признал, что банк переживает "самый критический момент" за всю историю.

Производство автомобилей Tesla (TSLA) в 3-м квартале выросло до 365 923, а поставки до 343 830 – новые рекорды.

Производство оказалось выше ожиданий на 6 тыс., а поставки – на 14 тыс.

Компания испытывает трудности с логистикой поставок машин потребителям.

Акции TSLA будут турбулентными. "Медведи" сосредоточатся на промахах в поставках, в то время как "быки" будут отмечать высокие показатели производства и добавят к этому автомобили в пути к своим оценкам четвертого квартала.

Тим Кук (Apple) делает ставку на AR – дополненную реальность, а не метавселенную.

Кук назвал AR, в которой виртуальные объекты накладываются на реальный мир через очки или смартфон, трансформационной технологией, что вскоре станет такой же повсеместной, как смартфон или интернет.

Он считает виртуальную реальность ограничивающей. "Я не думаю, что вы хотите так прожить всю жизнь. Виртуальная реальность предназначена для регулярных периодов, но не для хорошего общения".

Китайская нефтяная компания Sinopec проведет делистинг своих акций с лондонской фондовой биржи 1 ноября.

Ранее, в августе, она ушла из Нью-Йорка.

Walgreens Boots Alliance (WBA) будет использовать роботов для выписки рецептов, чтобы облегчить проблему нехватки фармацевтов.

Вторая по величине аптечная сеть страны создает сеть автоматизированных централизованных пунктов выдачи лекарств и планирует сэкономить $1 млрд в год на зарплатах за счет сокращения нагрузки на фармацевтов на 25%.

Календарь важных экономических событий на неделю

В понедельник ждем индекс PMI в промышленности США. Экономисты ждут стабильности.

Во вторник BLS опубликует цифры вакансий на рынке труда США. Ожидают 11,2 млн вакансий и сохранение соотношения вакансий к безработным 2:1. Что давит вверх зарплаты и инфляцию.

В среду индекс PMI в области услуг. Ожидается небольшое охлаждение.

В пятницу выйдут данные по рынку труда в США за сентябрь. Будет интересно. Особенно динамика зарплаты.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе, по ожиданиям экономистов, вырастет на 250 тыс., показав замедление с роста на 315 тыс. в августе. Безработица останется на уровне 3,7%.

А в среду ОПЕК+ может принять решение о сокращении добычи нефти на 0,5–1 млн баррелей в сутки.

Финансовые рынки

В Азии акции торгуются смешанно без особых движений. Хуже рынка Китай.

Фьючерсы на американские фондовые индексы нейтральны.

Нефть дорожает на 3% в ожидании решения ОПЕК+.

Доллар немного ослабляется. Дорожают сырьевые валюты.

Основные движения рынков ожидаем с открытием бирж в США.

Источник

Об авторе: Эрик Найман – украинский экономист, финансовый аналитик, автор книг по инвестированию.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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