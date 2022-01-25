2200 грн за справку: СБУ разоблачила депутата из Харьковской области, который наладил подделку COVID-документов
Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу, которую возглавил депутат в Харьковской области, которая массово подделывала сертификаты о прививках от COVID-19 и справки о негативных ПЦР-тестах
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По данным следствия, организовал противоправную деятельность директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области, который к тому же является депутатом местного совета. Кроме того, к сделке причастны двое жительниц Луганской области, возглавлявших частную коммерческую структуру по трудоустройству за границей, а поддельные COVID-сертификаты являлись частью "пакета" их клиентов", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, депутат обеспечивал "достоверность" ложных документов. Он вносил данные о прививках людей, не прошедших вакцинацию, в электронную систему eHealth. За такой сертификат группа просила 2200 грн.
"Клиентская сеть злоумышленников распространялась на Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн", - сообщает пресс-служба.
Правоохранители задокументировали 8 эпизодов противоправной деятельности. Ее подтверждение содержится в документах, изъятых во время обысков в офисных помещениях злоумышленников в Луганской области и в служебных помещениях Центра в Харьковской области.
Сейчас СБУ решает вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, а также избрание им меры пресечения и отстранение медика от исполнения служебных обязанностей.
- Как сообщалось ранее, депутату поселкового совета в Киевской области объявили о подозрении по трем уголовным статьям за незаконное захоронение бочек с опасными веществами.
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