2200 грн за справку: СБУ разоблачила депутата из Харьковской области, который наладил подделку COVID-документов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"По данным следствия, организовал противоправную деятельность директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области, который к тому же является депутатом местного совета. Кроме того, к сделке причастны двое жительниц Луганской области, возглавлявших частную коммерческую структуру по трудоустройству за границей, а поддельные COVID-сертификаты являлись частью "пакета" их клиентов", - говорится в сообщении.



По информации СБУ, депутат обеспечивал "достоверность" ложных документов. Он вносил данные о прививках людей, не прошедших вакцинацию, в электронную систему eHealth. За такой сертификат группа просила 2200 грн.



"Клиентская сеть злоумышленников распространялась на Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн", - сообщает пресс-служба.







Правоохранители задокументировали 8 эпизодов противоправной деятельности. Ее подтверждение содержится в документах, изъятых во время обысков в офисных помещениях злоумышленников в Луганской области и в служебных помещениях Центра в Харьковской области.



Сейчас СБУ решает вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, а также избрание им меры пресечения и отстранение медика от исполнения служебных обязанностей.



Как сообщалось ранее, депутату поселкового совета в Киевской области объявили о подозрении по трем уголовным статьям за незаконное захоронение бочек с опасными веществами.