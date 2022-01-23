22 января на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - травмированный
За прошедшие сутки, 22 января 2022 года, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения перемирия на Донбассе
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке на 07:00 воскресенья, 23 января, сообщает Еспресо.TV .
Речь идет о 3 обстрелах, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также сброс гранатометного выстрела с помощью БПЛА.
Оккупанты вели огонь неподалеку:
Майского (и в т.ч. непосредственно по населенному пункту) - из автоматических станковых гранатометов,
Водяного – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
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Кроме этого, противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.
"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.
На 7 часов утра, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано уже 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Водяного кафира 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., а также гранатометов различных систем.
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