22 января на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - травмированный

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке на 07:00 воскресенья, 23 января, сообщает Еспресо.TV .



Речь идет о 3 обстрелах, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также сброс гранатометного выстрела с помощью БПЛА.



Оккупанты вели огонь неподалеку:



Майского (и в т.ч. непосредственно по населенному пункту) - из автоматических станковых гранатометов,



Водяного – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.



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Кроме этого, противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.



"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.

На 7 часов утра, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано уже 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Водяного кафира 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., а также гранатометов различных систем.





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