22 высокопоставленных чиновника Минобороны Беларуси попали под новые санкции Канады за поддержку вторжения РФ в Украину
Правительство Канады вводит новые санкции против руководства Беларуси, в частности за участие страны и поддержку в российском вторжении в Украину
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады, передает Эспрессо.TV .
Новые санкции вводятся в отношении 22 высокопоставленных чиновников Министерства обороны Беларуси, поддержавших нападение на Украину, позволив Беларуси служить "стартовой площадкой" для российского вторжения.
"Мир с ужасом наблюдает за бессмысленным насилием, происходящим в Украине. В то время как Канада вводит жесткие санкции против российского режима, белорусское руководство также должно быть привлечено к ответственности за содействие и поддержку неспровоцированных нападений Владимира Путина", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
При этом она добавила, что Канада призывает Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения в Украину.
"Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия. Мир наблюдает", - добавила глава МИД Канады.
Отметим, что Канада ввела санкции против более 500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси с момента вторжения России в Украину 24 февраля.
- Напомним, вчера, 16 марта, Канада закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.05
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное