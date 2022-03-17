22 высокопоставленных чиновника Минобороны Беларуси попали под новые санкции Канады за поддержку вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады, передает Эспрессо.TV .

Новые санкции вводятся в отношении 22 высокопоставленных чиновников Министерства обороны Беларуси, поддержавших нападение на Украину, позволив Беларуси служить "стартовой площадкой" для российского вторжения.

"Мир с ужасом наблюдает за бессмысленным насилием, происходящим в Украине. В то время как Канада вводит жесткие санкции против российского режима, белорусское руководство также должно быть привлечено к ответственности за содействие и поддержку неспровоцированных нападений Владимира Путина", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

При этом она добавила, что Канада призывает Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения в Украину.

"Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия. Мир наблюдает", - добавила глава МИД Канады.

Отметим, что Канада ввела санкции против более 500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси с момента вторжения России в Украину 24 февраля.

Напомним, вчера, 16 марта, Канада закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии.

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