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22 октября на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов, с украинской - раненый и травмированный

23 октября, 2021 суббота
08:22
война с Россией

За прошедшие сутки, 22 октября 2021 года, со стороны российских войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за субботу, 23 октября 2021 года, информирует Еспресо.TV .

Оккупанты обстреливали позиции защитников Украины поблизости

Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов,

Красногоровки - из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм,

Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,

Новолуганского - здесь противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы,

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Новозвановки - где враг применил противотанковый ракетный комплекс,

Луганского - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Лебединского, Новоселовки Второй - где российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие,

Зайцево - из стрелкового оружия.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевого травмирования. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещеного Минскими договоренностями вооружения", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.

По состоянию на 7:00 утра 23 октября нарушений режима прекращения огня официально не зафиксировано.

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