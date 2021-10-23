22 октября на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов, с украинской - раненый и травмированный

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за субботу, 23 октября 2021 года, информирует Еспресо.TV .



Оккупанты обстреливали позиции защитников Украины поблизости



Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов,



Красногоровки - из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм,



Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,



Новолуганского - здесь противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы,



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Новозвановки - где враг применил противотанковый ракетный комплекс,



Луганского - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.



Лебединского, Новоселовки Второй - где российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие,



Зайцево - из стрелкового оружия.



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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевого травмирования. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.



"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещеного Минскими договоренностями вооружения", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.



По состоянию на 7:00 утра 23 октября нарушений режима прекращения огня официально не зафиксировано.



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