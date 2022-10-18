Об этом сообщает НАБУ.

По их данным, это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине.

В НАБУ отметили, что в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом — топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому председателю города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса.

"Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года. "Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития" , – пишут правоохранители.

Человек задержан в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

Интересно, что экс-нардеп также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.

Добавим, что речь идет о 42-летнем эксардепе Максиме Мыкитасе.

2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экснардепу Максиму Мыкитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

22 октября Никита был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО.

Впоследствии за Мыкитася внесли залог в 80 млн грн.

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