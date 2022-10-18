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€22 млн за право строительства метрополитена: НАБУ разоблачило экс-нардепа в попытке подкупа мэра Днепра

18 октября, 2022 вторник
18:38
Криминал коррупция

Сегодня, 18 октября, НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра

Об этом сообщает НАБУ.

По их данным, это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине.

В НАБУ отметили, что в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом — топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому председателю города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса.

"Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года. "Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития" , – пишут правоохранители.

Человек задержан в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

Интересно, что экс-нардеп также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.

Добавим, что речь идет о 42-летнем эксардепе Максиме Мыкитасе.

  • 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экснардепу Максиму Мыкитасю в организации завладения 81,63 млн грн  Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
  • 22 октября Никита был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО.
  • Впоследствии за Мыкитася внесли залог в 80 млн грн.

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