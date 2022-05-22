22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса, - ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Лимане, 1 в Дачном, 1 в Клиновом и 1 в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения",- написал он.

Также в Бахмуте оказали медицинскую помощь человеку, раненному в Луганской области.

Глава области отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.

Офицер областной терробороны Луганщины Сергей Шакун рассказал, что противник продолжает выходить из Попасной на Соледар, чтобы контролировать трассу Лисичанск – Бахмут.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb