22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса, - ОВА
В течение дня в Донецкой области погибли 5 мирных жителей, еще 11 человек ранены
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Лимане, 1 в Дачном, 1 в Клиновом и 1 в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения",- написал он.
Также в Бахмуте оказали медицинскую помощь человеку, раненному в Луганской области.
Глава области отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно установить.
- Офицер областной терробороны Луганщины Сергей Шакун рассказал, что противник продолжает выходить из Попасной на Соледар, чтобы контролировать трассу Лисичанск – Бахмут.
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