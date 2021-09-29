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Главная Спорт 22-летняя биатлонистка отказалась от российского гражданства ради Украины

22-летняя биатлонистка отказалась от российского гражданства ради Украины

29 сентября, 2021 среда
19:16
Спорт

Биатлонистка Дарья Сидорова отказалась от российского гражданства ради выступлений за сборную Украины

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как проходит "натурализация" российской спортсменки.

"Мы сейчас ждем указа президента о ее гражданстве. Как только получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле ", - рассказал Брынзак.

Также Владимир Брынзак рассказал о перспективах Сидоровой в составе сборной Украины.

"Конечно, я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а на других выиграла. Тем более у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала - мы сняли ее специально. Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет ", - закончил Брынзак.

22-летняя Дарья Сидорова является чемпионкой России среди юниорок. В марте 2021 года она соревновалась в чемпионате России, а в мае начала тренироваться вместе с женской сборной Украины.

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