22-летняя биатлонистка отказалась от российского гражданства ради Украины

Об этом сообщает Суспильне Спорт.



Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как проходит "натурализация" российской спортсменки.



"Мы сейчас ждем указа президента о ее гражданстве. Как только получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле ", - рассказал Брынзак.



Также Владимир Брынзак рассказал о перспективах Сидоровой в составе сборной Украины.



"Конечно, я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а на других выиграла. Тем более у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала - мы сняли ее специально. Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет ", - закончил Брынзак.



22-летняя Дарья Сидорова является чемпионкой России среди юниорок. В марте 2021 года она соревновалась в чемпионате России, а в мае начала тренироваться вместе с женской сборной Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb