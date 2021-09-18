22-летний житель Черновцов стрелял из пистолета по "Ланосу" с тремя детьми

Подвергая опасности окружающих, водителя и его пассажиров, злоумышленник выстрелами из пневматического пистолета повредил транспортное средство пострадавших. За такие хулиганские действия задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, передает Еспресо.TV.



"Сообщение о стрельбе поступило по спецлинии "102" вечером в пятницу, 17 сентября 2021 года, примерно в 20 часов. По словам 44-летнего заявителя, во время движения на автомобиле Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов, водитель легковушки Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении", - сообщили сегодня, 18 сентября, черновицкие правоохранители.



Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехали сотрудники Черновицкого районного управления полиции, оперативники уголовного розыска ГУНП и патрульные полицейские. На поиски злоумышленника ориентированы все наряды полиции на территории области.







Пообщавшись с заявителем и свидетелями, правоохранители предварительно установили, что на перекрестке у пострадавшего возник спор с водителем автомобиля Volkswagen Bora. Водитель начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по транспортному средству с предмета, похожего на пистолет.



В автомобиле заявителя в то время находилось трое взрослых и трое детей 8, 14 и 15 лет. Поравнявшись с автомобилем пострадавших, злоумышленник выстрелил в сторону окон пассажирских дверей и уехал с места происшествия. Вследствие выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа.



К счастью, в результате стрельбы никто из людей не пострадал.







Сотрудники полиции быстро установили транспортное средство правонарушителя, маршрут его движения и местонахождения. Полицейские задержали злоумышленника - 22-летнего буковинца в порядке статьи 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. У него правоохранители изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль.



По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований с квалифицирующими признаками части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.





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