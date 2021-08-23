22 августа в Украине зафиксировали 610 случаев COVID-19, более 400 человек попали в больницы
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 610 подтвержденных случаев коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба МЗ.
Среди новых заболевших - 3 медработника и 33 ребенка.
За прошедшие сутки: 425 человек попали в больницы, 17 человек умерли, 434 человека переболели.
За все время пандемии:
◾️ заболели - 2 275 171 человек;
◾️ выздоровели - 2 201 433 человека;
◾️ летальных случаев - 53 474;
22 августа наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве - 164, в Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.
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