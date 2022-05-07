21 оккупант, 4 гаубицы и один Град: "Юг" о потерях врага за 6 мая
Вооруженные силы Украины на Юге за сутки уничтожили 21 оккупантов и 7 единиц вражеской техники
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины.
Кроме реактивной системы залпового огня Град и гаубицы, среди уничтоженной вражеской техники также зенитно-ракетный комплекс «ТОР», подготовленный к применению на Змеином, и сбитый на Николаевщине БПЛА Орлан-10.
- На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 8 атак врага, уничтожили более 20 единиц бронированной техники и 7 беспилотников.
- Всего 6 мая Воздушные силы Украины уничтожили 14 вражеских Орланов-10.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное