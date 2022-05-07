21 оккупант, 4 гаубицы и один Град: "Юг" о потерях врага за 6 мая

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины.

Кроме реактивной системы залпового огня Град и гаубицы, среди уничтоженной вражеской техники также зенитно-ракетный комплекс «ТОР», подготовленный к применению на Змеином, и сбитый на Николаевщине БПЛА Орлан-10.

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 8 атак врага, уничтожили более 20 единиц бронированной техники и 7 беспилотников.

Всего 6 мая Воздушные силы Украины уничтожили 14 вражеских Орланов-10.