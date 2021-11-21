21 ноября на фронте: российские оккупанты совершили два обстрела

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки на Луганщине противник произвел обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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