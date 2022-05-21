21 мая с Луганщины эвакуировали 57 человек
Из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки Луганской области 21 мая удалось эвакуировать 57 человек
Об этом начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в Telegram.
"Из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки эвакуировано 57 человек. Несмотря на сложную ситуацию в области, мы продолжаем ежедневное спасение тех, кто решил ехать в безопасность", - отметил он.
Гайдай добавил, что в эти населенные пункты ввезены гуманитарные грузы.
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