21 мая с Луганщины эвакуировали 57 человек

Об этом начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в Telegram.

"Из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки эвакуировано 57 человек. Несмотря на сложную ситуацию в области, мы продолжаем ежедневное спасение тех, кто решил ехать в безопасность", - отметил он.

Гайдай добавил, что в эти населенные пункты ввезены гуманитарные грузы.