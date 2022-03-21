21 марта по гуманитарным коридорам эвакуировано 8057 человек, - Кирилл Тимошенко
Сегодня, 21 марта, через гуманитарные коридоры эвакуировано 8057 человек, из них - 3007 добрались из Мариуполя до Запорожья
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, передает " Еспресо. TV ".
Сообщается, что в Бердянск прибыли 26 автобусов.
"Эвакуация из города Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселков Мелекино и Никольское состоится завтра с 9:00 до 11:00", - пишет Тимошенко.
Из города Запорожье также будет направлено еще 27 больших автобусов.
"В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывается вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места отдыха", - отмечает Тимошенко.
В Киевской области эвакуировано 4 750 человек, доставлена гуманитраная помощь в Ворзель и Бучу.
"На Луганщине по коридорам из городов Лисичанск, Северодонецк и Горское в Бахмут эвакуированы 300 человек", - говорит Кирилл Тимошенко.
В указанные населенные пункты доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи.
- Напомним , оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя, есть тяжелораненые, - председатель Запорожской ОВА
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