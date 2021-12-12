21-летняя дочь Кадырова получила медаль "За заслуги"

По словам руководителя администрации правительства Чечни Галаса Таймасханова, который и опубликовал в своем инстаграмме информацию о награждении Кадыровой, "за период сфера дошкольного образования города претерпела значительные положительные изменения", передает Кавказ "Реалии".



Кадырову наградили, в частности, "за вклад в развитие системы дошкольного образования, а также безупречную добросовестную работу".



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Хадижат Кадырова вступила в должность в декабре 2020 года, когда ей было 20 лет. До этого она работала заведующей детским садом в Грозном.



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