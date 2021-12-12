21-летняя дочь Кадырова получила медаль "За заслуги"
Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о награждении медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" своей 21-летней дочери - начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой
По словам руководителя администрации правительства Чечни Галаса Таймасханова, который и опубликовал в своем инстаграмме информацию о награждении Кадыровой, "за период сфера дошкольного образования города претерпела значительные положительные изменения", передает Кавказ "Реалии".
Кадырову наградили, в частности, "за вклад в развитие системы дошкольного образования, а также безупречную добросовестную работу".
Читайте также: Кадыров живет с 30-летней победительницей конкурса красоты. У них общие дети и недвижимость, - СМИ
Хадижат Кадырова вступила в должность в декабре 2020 года, когда ей было 20 лет. До этого она работала заведующей детским садом в Грозном.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное