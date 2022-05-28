21-летний украинец из "Шахтера" Мудрик прошел медосмотр в "Байере", - журналист Transfermarkt
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик прошел медосмотр для трансфера в леверкузенский "Байер"
Об этом сообщает журналист Transfermarkt Мануэль Ветт.
По информации источника, медосмотр закончился положительно. "Байер" уже начал подготовку к официальному анонсу о подписании контракта с Михаилом Мудриком.
Также отмечается, что "Шахтер" и "Байер" не на 100% согласовали трансфер. В Германии были озадачены новостями, что президент "горняков" Ринат Ахметов отказался продавать Мудрика.
21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В этом сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.
Transfermarkt оценивает его в 4 млн. евро.
До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.
"Байер" занял в Бундеслиге третье место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
- В ноябре стало известно, что "Севилья" заинтересовалась подписанием Мудрика.
- 28 декабря английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.
- После этого Мудрик поблагодарил "Брентфорд" за интерес , но дал понимать, что сейчас он сфокусирован на игре в Украине.
- 15 апреля снова сообщалось о возможном трансфере Мудрика в "Брентфорд", но уже за 20 млн евро.
- 25 мая стало известно, что трансфер Мудрика в "Байер" находится на завершающем этапе.
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