Об этом сообщает журналист Transfermarkt Мануэль Ветт.

По информации источника, медосмотр закончился положительно. "Байер" уже начал подготовку к официальному анонсу о подписании контракта с Михаилом Мудриком.

Также отмечается, что "Шахтер" и "Байер" не на 100% согласовали трансфер. В Германии были озадачены новостями, что президент "горняков" Ринат Ахметов отказался продавать Мудрика.

21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В этом сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.



Transfermarkt оценивает его в 4 млн. евро.



До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.

"Байер" занял в Бундеслиге третье место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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