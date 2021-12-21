21 декабря в ООС: украинский военный получил ранения, оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов и стрелкового оружия
По состоянию на 17:00 во вторник, 21 декабря, российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, один из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Из стрелкового оружия российские наемники открывали огонь по украинским позициям в направлении Широкино.
В районе Марьинки оккупанты произвели обстрел из запрещенных минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских действий один военнослужащий ВСУ получил ранение. Он находится в медицинском учреждении, состояние здоровья военного – средней тяжести.
Как сообщают в штабе, подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и дают отпор российским оккупантам.
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