21 декабря в ООС: украинский военный получил ранения, оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



Из стрелкового оружия российские наемники открывали огонь по украинским позициям в направлении Широкино.



В районе Марьинки оккупанты произвели обстрел из запрещенных минометов калибра 120 мм.



В результате вражеских действий один военнослужащий ВСУ получил ранение. Он находится в медицинском учреждении, состояние здоровья военного – средней тяжести.



Как сообщают в штабе, подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и дают отпор российским оккупантам.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb