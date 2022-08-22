21 августа у побережья Одессы обезвредили две морские мины, - депутат районного совета Шульц

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Пока все корабли, которые вышли из порта Одессы с украинским зерном, безопасно преодолели морской путь. Однако вчера в Одессе были слышны взрывы. Вооруженные силы Украины обезвредили две морские мины. Поэтому ребята работают для того, чтобы экспорт нашего зерна был безопасным", - рассказала она

Депутат районного совета добавила, что несмотря на зерновое соглашение в акватории Черного моря есть большое количество морских мин.

"Мины есть, и это очень большая опасность. Наши военные постоянно обезвреживают дрейфующие морские мины. Мы предостерегаем людей об опасности на пляжах", - добавила она.

Утром 17 августа из портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с украинским продовольствием

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb