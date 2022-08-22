21 августа у побережья Одессы обезвредили две морские мины, - депутат районного совета Шульц
Депутат Одесского районного совета Валентина Шульц сообщила, что 21 августа на побережье возле Одессы были обезврежены две дрейфующие морские мины
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Пока все корабли, которые вышли из порта Одессы с украинским зерном, безопасно преодолели морской путь. Однако вчера в Одессе были слышны взрывы. Вооруженные силы Украины обезвредили две морские мины. Поэтому ребята работают для того, чтобы экспорт нашего зерна был безопасным", - рассказала она
Депутат районного совета добавила, что несмотря на зерновое соглашение в акватории Черного моря есть большое количество морских мин.
"Мины есть, и это очень большая опасность. Наши военные постоянно обезвреживают дрейфующие морские мины. Мы предостерегаем людей об опасности на пляжах", - добавила она.
- Утром 17 августа из портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с украинским продовольствием
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