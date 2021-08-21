21 августа на фронте: россияне обстреляли украинцев неподалеку от Водяного и Золотого-4

Об этом говорится в вечернем фронтовом возведении , передает Еспресо.TV .



Оккупанты вели огонь поблизости



Водяного - где россияне и их наемники применили минометы 120-го калибра,



Золотого-4 - где враги обстреливали позиции защитников Украины из ручных противотанковых гранатометов.



"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.





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