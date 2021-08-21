21 августа на фронте: россияне обстреляли украинцев неподалеку от Водяного и Золотого-4
С начала суток 21 августа 2021 года зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов
Об этом говорится в вечернем фронтовом возведении , передает Еспресо.TV .
Оккупанты вели огонь поблизости
Водяного - где россияне и их наемники применили минометы 120-го калибра,
Золотого-4 - где враги обстреливали позиции защитников Украины из ручных противотанковых гранатометов.
"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.
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