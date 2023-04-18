21 апреля 2023 UkraineInvest организует инвестиционный онлайн-форум FIT for Ukraine в области логистики
Целью форума является продвижение инвестиционных потребностей логистической отрасли, а также презентация актуальной аналитической информации и инвестиционных проектов, которые уже реализуются в Украине
Мероприятие состоится в онлайн-формате на украинском и английском языках. При трансляции будет обеспечен синхронный перевод.
Общая сумма прямого ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре и логистике в результате полномасштабного вторжения, выросла почти до 144 миллиардов долларов. Это привело к масштабным проблемам для бизнеса в Украине и во всем мире. Однако Украина постепенно восстанавливает логистические операции, занимается реконструкцией согласно лучшим международным стандартам.
Роль частного сектора в восстановлении логистики в Украине важна для привлечения инвестиций и новейших технологий. Возможности для частных компаний значительны, и их можно реализовать через различные механизмы, включая государственно-частное партнерство, международного инвестора и местный бизнес.
Все желающие инвестировать в Украину и принять участие в восстановлении ее логистического сектора получат самые актуальные аналитические данные, информацию о доступных инвестиционных стимулах.
Время: 16:00–18:00
Языки: Английский/Украинский (синхронный перевод)
Спикеры:
- Сергей Цивкач – исполнительный директор правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest
- Рустем Умеров – Председатель Фонда государственного имущества Украины (TBC)
- Виктор Довгань - Руководитель проекта Индустриальный парк "Мостиский сухой порт"
- Елена Волошина - Руководитель деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине
- Андрей Длигач - Группа EVA/VARUS
- Михаил Сакун – Руководитель проекта Индустриального парка М10, Dragon Capital
Организатор:
UkraineInvest – правительственный офис привлечения и поддержки инвестиций. Входит в топ-5 лучших IPA из 23 стран ЦВЕ, 2020-2022.
Аккредитация СМИ:
О медиапартнерстве обращайтесь по телефону: 063-023-11-93
Справочно об организаторе:
UkraineInvest работает с 2016 года. 3 2018 года – в статусе государственного учреждения КМУ. Основные направления деятельности – привлечение и поддержка инвестиций в Украине. 3 2020 года Ukrainelnvest способствовала привлечению и разблокированию инвестиций на сумму более 1.5 млрд. долларов США. Предоставила более 4000 консультаций инвесторам (юридические, финансовые, аналитические и т.п.). Решила более 150 вопросов работающих в Украине инвесторов. Разработала более 80 законодательных предложений по улучшению инвестиционного климата в Украине. После начала полномасштабной войны Учреждение сопровождает 17 инвестиционных проектов на сумму более 2.3 млрд. долларов США. UkraineInvest входит в ТОП-5 лучших агентств по привлечению инвестиций из 23 стран Центральной и Восточной Европы в 2020-2022 годах в соответствии с рейтингом Emerging Europe.
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