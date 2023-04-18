21 апреля 2023 UkraineInvest организует инвестиционный онлайн-форум FIT for Ukraine в области логистики

Мероприятие состоится в онлайн-формате на украинском и английском языках. При трансляции будет обеспечен синхронный перевод.

Общая сумма прямого ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре и логистике в результате полномасштабного вторжения, выросла почти до 144 миллиардов долларов. Это привело к масштабным проблемам для бизнеса в Украине и во всем мире. Однако Украина постепенно восстанавливает логистические операции, занимается реконструкцией согласно лучшим международным стандартам.

Роль частного сектора в восстановлении логистики в Украине важна для привлечения инвестиций и новейших технологий. Возможности для частных компаний значительны, и их можно реализовать через различные механизмы, включая государственно-частное партнерство, международного инвестора и местный бизнес.

Все желающие инвестировать в Украину и принять участие в восстановлении ее логистического сектора получат самые актуальные аналитические данные, информацию о доступных инвестиционных стимулах.

Время: 16:00–18:00

Языки: Английский/Украинский (синхронный перевод)

Спикеры:

Сергей Цивкач – исполнительный директор правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest

Рустем Умеров – Председатель Фонда государственного имущества Украины (TBC)

Виктор Довгань - Руководитель проекта Индустриальный парк "Мостиский сухой порт"

Елена Волошина - Руководитель деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине

Андрей Длигач - Группа EVA/VARUS

Михаил Сакун – Руководитель проекта Индустриального парка М10, Dragon Capital

Организатор:

UkraineInvest – правительственный офис привлечения и поддержки инвестиций. Входит в топ-5 лучших IPA из 23 стран ЦВЕ, 2020-2022.

Аккредитация СМИ:

shorturl.at/anAJX

О медиапартнерстве обращайтесь по телефону: 063-023-11-93



Справочно об организаторе:

UkraineInvest работает с 2016 года. 3 2018 года – в статусе государственного учреждения КМУ. Основные направления деятельности – привлечение и поддержка инвестиций в Украине. 3 2020 года Ukrainelnvest способствовала привлечению и разблокированию инвестиций на сумму более 1.5 млрд. долларов США. Предоставила более 4000 консультаций инвесторам (юридические, финансовые, аналитические и т.п.). Решила более 150 вопросов работающих в Украине инвесторов. Разработала более 80 законодательных предложений по улучшению инвестиционного климата в Украине. После начала полномасштабной войны Учреждение сопровождает 17 инвестиционных проектов на сумму более 2.3 млрд. долларов США. UkraineInvest входит в ТОП-5 лучших агентств по привлечению инвестиций из 23 стран Центральной и Восточной Европы в 2020-2022 годах в соответствии с рейтингом Emerging Europe.