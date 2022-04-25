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21 900 военных, 884 танка, 181 самолет и 154 вертолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны в Украине
С 24 февраля по 25 апреля оккупанты потеряли в Украине около 21 900 военных и сотни единиц военной техники
Данные опубликовал Генштаб ВСУ в Facebook.
За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:
- Личный состав – около 21 900 человек;
- Танки – 884 ед;
- Боевые бронированные машины – 2258 ед;
- Артиллерийские системы – 411 ед;
- РСЗО – 149 ед;
- Средства ПВО – 69 ед;
- Самолеты – 181 ед;
- Вертолеты – 154 ед;
- Автомобильная техника – 1566 ед;
- Корабли/катера – 8 ед;
- Цистерны из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 201;
- Специальная техника – 28;
- Пусковые установки ОТРК – 4;
25 апреля российские кафиры обстреляли 5 железнодорожных станций центрального и западного регионов Украины, сообщают о пострадавших.
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