206 батальон терробороны Киева, созданный на базе "Европейской Солидарности", спас жителей Ирпеня
206 батальон территориальной обороны Киева выполнил важнейшую боевую задачу спасения детей и женщин из Ирпеня, ранее уничтоженного и ныне окруженного российскими оккупантами
Более 400 женщин и детей были эвакуированы из города, несмотря на разрушенный мост. Люди со слезами на глазах приветствовали украинских воинов и благодарили их за возможность уехать из окруженного города, пишет пресс-служба партии "ЕС".
Жителей Ирпеня привезли в Киев, накормили, затем отправили на Центральный вокзал и посадили в машины, которые выезжают из Киева и перевезут их в безопасное место.
По словам военных, задачу эвакуировать людей из Ирпеня батальону поставил Петр Порошенко.
206 батальон был создан именно для защиты Киева и окрестностей. В формирование вошли депутаты партии "Европейская Солидарность" и ветераны российско-украинской войны, небезразличные киевляне. Батальон уже принял участие в защите Гостомеля, а также киевского района Оболонь от рашистских ВРГ и оккупантов.
Батальйн вооружен и экипирован на средства Петра Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное