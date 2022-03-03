206 батальон терробороны Киева, созданный на базе "Европейской Солидарности", спас жителей Ирпеня

Более 400 женщин и детей были эвакуированы из города, несмотря на разрушенный мост. Люди со слезами на глазах приветствовали украинских воинов и благодарили их за возможность уехать из окруженного города, пишет пресс-служба партии "ЕС".



Жителей Ирпеня привезли в Киев, накормили, затем отправили на Центральный вокзал и посадили в машины, которые выезжают из Киева и перевезут их в безопасное место.



По словам военных, задачу эвакуировать людей из Ирпеня батальону поставил Петр Порошенко.



206 батальон был создан именно для защиты Киева и окрестностей. В формирование вошли депутаты партии "Европейская Солидарность" и ветераны российско-украинской войны, небезразличные киевляне. Батальон уже принял участие в защите Гостомеля, а также киевского района Оболонь от рашистских ВРГ и оккупантов.



Батальйн вооружен и экипирован на средства Петра Порошенко.

