Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"2023 год - это год решающих побед. Основные стратегические силы врага разбиты. Профессиональные войска РФ, хорошо подготовленные к войне части с опытом боевых действий, воздушно-десантные войска, морская пехота на сегодняшний день уничтожены или уничтожаются. Мы видим, как на Бахмутском направлении за два месяца уничтожены четыре дивизии противника, а это профессиональная армия РФ - это остатки, которые еще есть в России", - подчеркнул Маломуж.

Генерал также добавил, что коллегия минобороны России во главе с Путиным приняла новую концепцию широкомасштабной, затяжной войны.

"Но сил и средств у России нет. РФ пытается наращивать ресурсы путем проведения продолжающейся мобилизации. В России круглосуточно продолжается реабилитация танков, БТР, ракет и ракетных систем, которые они накапливают для удара. Все силы враг бросает на Донетчину и Луганщину, а мы их уничтожаем. Украина сейчас на подъеме. Мы получаем от партнеров мощные силы и средства. Мы будем уничтожать врага, когда он не ожидает", - подчеркнул Маломуж.