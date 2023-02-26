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2023 год станет годом решающих побед, - генерал Маломуж

26 февраля, 2023 воскресенье
10:42
война с Россией Николай Маломуж

Генерал армии Украины глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что Путин стратегически проиграл войну

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"2023 год - это год решающих побед. Основные стратегические силы врага разбиты. Профессиональные войска РФ, хорошо подготовленные к войне части с опытом боевых действий, воздушно-десантные войска, морская пехота на сегодняшний день уничтожены или уничтожаются. Мы видим, как на Бахмутском направлении за два месяца уничтожены четыре дивизии противника, а это профессиональная армия РФ - это остатки, которые еще есть в России", - подчеркнул Маломуж.

Генерал также добавил, что коллегия минобороны России во главе с Путиным приняла новую концепцию широкомасштабной, затяжной войны.

"Но сил и средств у России нет. РФ пытается наращивать ресурсы путем проведения продолжающейся мобилизации. В России круглосуточно продолжается реабилитация танков, БТР, ракет и ракетных систем, которые они накапливают для удара. Все силы враг бросает на Донетчину и Луганщину, а мы их уничтожаем. Украина сейчас на подъеме. Мы получаем от партнеров мощные силы и средства. Мы будем уничтожать врага, когда он не ожидает", - подчеркнул Маломуж.

  • На Донетчине, близ Угледара, российские морские пехотинцы понесли серьезные потери: руководство назначало военных на некоторые из самых сложных тактических задач
  • Российский диктатор Владимир Путин заявил , что Запад якобы стремится разделить Россию на части, что поставит под угрозу существование российского этноса.
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оружие для Украины
наступление ВСУ
потери окуппантов
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