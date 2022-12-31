2023 год станет годом перемещения боевых действий на территорию России, - Чалый
Дипломат Валерий Чалый считает, что россияне достаточно успешно работают над тем, что Украина совсем скоро начнет наносить удары по Москве
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
Я считаю, что сегодняшняя ракетная атака по территории Украины была направлена на российского потребителя. арсенал оружия. На фронте ничего показать они уже не могут", - объяснил Чалый.
Дипломат убежден, что в 2023 году боевые действия будут проходить уже на территории РФ.
"Хочу выразить соболезнования пострадавшим в результате российской атаки. Мы запомним и отомстим за них. Смогли все-таки россияне нам испортить немного праздник. Однако еще хочу подчеркнуть, что таким образом Путин пытается придать свою действенность. Россияне похоже хотят спровоцировать нас и получить ответный удар по Москве. Они его получат. Думаю, что 2023 год станет годом перемещения боевых действий на территорию РФ", - добавил он.
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