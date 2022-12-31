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2023 год станет годом перемещения боевых действий на территорию России, - Чалый

31 декабря, 2022 суббота
17:07
война с Россией

Дипломат Валерий Чалый считает, что россияне достаточно успешно работают над тем, что Украина совсем скоро начнет наносить удары по Москве

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

Я считаю, что сегодняшняя ракетная атака по территории Украины была направлена на российского потребителя. арсенал оружия. На фронте ничего показать они уже не могут", - объяснил Чалый.

Дипломат убежден, что в 2023 году боевые действия будут проходить уже на территории РФ.

"Хочу выразить соболезнования пострадавшим в результате российской атаки. Мы запомним и отомстим за них. Смогли все-таки россияне нам испортить немного праздник. Однако еще хочу подчеркнуть, что таким образом Путин пытается придать свою действенность. Россияне похоже хотят спровоцировать нас и получить ответный удар по Москве. Они его получат. Думаю, что 2023 год станет годом перемещения боевых действий на территорию РФ", - добавил он.

  • В субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены семь человек.
  • Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.
  • Российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.

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Украина
Россия
Владимир Путин
Киевщина
терроризм
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