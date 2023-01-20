2023 год будет сложным для полной деоккупации Украины, но партнеры помогут с контрнаступлением, - генерал Милли
Украина может продолжать свою оборону – с помощью партнеров она сможет проводить оборонные контрнаступательные операции в стратегическом и тактическом плане
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран группы "Раймштайн", которую транслировал Еспресо.
"Президент Зеленский, президент Байден и почти все лидеры Европы хотят, чтобы эта война завершилась за столом переговоров. Мы видим насколько сложна борьба. Мы видели успехи ВСУ на Херсонском и Харьковском направлении. Мы понимаем, что сейчас выдерживают украинские бойцы на Бахмутском направлении и в Соледаре. Когда мы наблюдаем за этим, мы думаем, что мы можем сделать", - сказал Милли.
Генерал уточнил, что подразумевает всех партнеров.
"Еще очень много территории остается под контролем войск РФ. Этот год будет очень тяжелым, чтобы выгнать россиян с каждого миллиметра украинской земли. Я думаю, что Украина может продолжать свою оборону. Мы можем ей помочь стабилизировать линию фронта. А также предоставлять необходимое. обучение и технику. Благодаря таким действиям Украина сможет проводить оборонные контрнаступательные операции в стратегическом и тактическом плане", - сказал он.
По мнению Милли, большинство войн завершаются за столом переговоров.
"Очень важна роль лидерства обеих стран. Путин может сегодня завершить эту войну – это он выбрал начать ее, поэтому он ее может и завершить. Это Путин может и должен сделать это сейчас", – подытожил генерал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.15Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное