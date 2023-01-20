Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран группы "Раймштайн", которую транслировал Еспресо.

"Президент Зеленский, президент Байден и почти все лидеры Европы хотят, чтобы эта война завершилась за столом переговоров. Мы видим насколько сложна борьба. Мы видели успехи ВСУ на Херсонском и Харьковском направлении. Мы понимаем, что сейчас выдерживают украинские бойцы на Бахмутском направлении и в Соледаре. Когда мы наблюдаем за этим, мы думаем, что мы можем сделать", - сказал Милли.

Генерал уточнил, что подразумевает всех партнеров.

"Еще очень много территории остается под контролем войск РФ. Этот год будет очень тяжелым, чтобы выгнать россиян с каждого миллиметра украинской земли. Я думаю, что Украина может продолжать свою оборону. Мы можем ей помочь стабилизировать линию фронта. А также предоставлять необходимое. обучение и технику. Благодаря таким действиям Украина сможет проводить оборонные контрнаступательные операции в стратегическом и тактическом плане", - сказал он.

По мнению Милли, большинство войн завершаются за столом переговоров.

"Очень важна роль лидерства обеих стран. Путин может сегодня завершить эту войну – это он выбрал начать ее, поэтому он ее может и завершить. Это Путин может и должен сделать это сейчас", – подытожил генерал.