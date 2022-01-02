2022 год в Беларуси начался с убийства милиционерами 28-летнего мужчины

Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января он был задержан милицейским патрулем, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусский портал Хартыя'97.



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По версии силовиков, во время задержания мужчина якобы "сопротивлялся". Задержали его на улице, когда он направлялся на празднование Нового года к своей матери.





Речица находится в 50 км от границы с Украиной



Родственники Дмитрия считают, что мужчину в милиции избивали и обливали водой, пытаюсь привести в чувство.



Работал Дмитрий Усхопов на предприятии "Речицагаз".



Вел активный образ жизни: играл в футбол за предприятие, ходил на стадион.



У Дмитрия осталась 5-летняя дочь.