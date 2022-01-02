2022 год в Беларуси начался с убийства милиционерами 28-летнего мужчины
28-летний житель города Речица (Гомельская область, Беларусь) Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы
Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января он был задержан милицейским патрулем, передает Еспресо.TV со ссылкой на белорусский портал Хартыя'97.
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По версии силовиков, во время задержания мужчина якобы "сопротивлялся". Задержали его на улице, когда он направлялся на празднование Нового года к своей матери.
Речица находится в 50 км от границы с Украиной
Родственники Дмитрия считают, что мужчину в милиции избивали и обливали водой, пытаюсь привести в чувство.
Работал Дмитрий Усхопов на предприятии "Речицагаз".
Вел активный образ жизни: играл в футбол за предприятие, ходил на стадион.
У Дмитрия осталась 5-летняя дочь.
- Следует отметить, что гибель Дмитрия Усхопова является темой №1 независимых белорусских медиа, ТГ-каналов и блогов. Люди крайне обрушены, требуют независимого расследования, установления лиц виновных и причастных.
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