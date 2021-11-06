200 срочников-пограничников приняли присягу на верность Украине

Более 200 военнослужащих военной срочной службы приняли присягу на верность Украинскому народу, рассказывает Еспресо.TV .



Перед принесением присяги в течение месяца юноши из разных областей Украины проходили подготовку на базе учебного заведения.



"Инструкторский и преподавательский состав активно учил срочников азам пограничной и военной службы. Возмужавшие и закаленные, с оружием в руках, они торжественно поклялись никогда не предать народу Украины", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.



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С приветственным словом и наставлениями на будущую службу выступил начальник Главного центра полковник Дмитрий Коцеруба:



"Уверен, что каждый из вас будет добросовестно выполнять свою служебную обязанность во имя сохранения добра, мира и спокойствия в Украине. Именно вам продолжать славные традиции пограничного ведомства, охрану государственных рубежей и спокойствие Украинского народа, быть надежной опорой в развитии независимой Украинского государства. Так что здоровье, сил и вдохновение вам, будьте всегда верны словам военной присяги".



В скором времени молодые пограничники закончат обучение в Главном центре и будут направлены для дальнейшего прохождения службы в органы охраны государственной границы.



Следует отметить, что ни один военнослужащий срочной службы не будет проходить службу в районе ООС.





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