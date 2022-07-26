Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Все в мире понимают беспрецедентный масштаб вызовов, с которыми сейчас столкнулось украинское государство. Поэтому мы провели честный разговор с нашими кредиторами и заручились их поддержкой в вопросе отсрочки выплат по внешним обязательствам Украины до конца 2023 года с возможностью продлить этот срок еще год "Как результат - Украина сэкономит около 200 млрд грн, которые будут направлены на другие первоочередные нужды: выплаты военным, пенсии, социальные программы, поддержку экономики", - сказал Шмигаль.

Премьер-министр добавил, что правительство продолжает переговоры по финансовой поддержке Украины.

"Собственно, это и есть та самая приоритетность, которая нам нужна для того, чтобы победить в этой войне. В то же время мы продолжаем десятки переговоров по расширению программ финансовой и целевой поддержки нашего государства", - сказал Шмыгаль.

20 июля стало известно, что западные правительства-кредиторы приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа по конец 2023 года, при этом они допустили отсрочку еще на один год.

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