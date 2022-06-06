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Главная война с Россией "20% живых осталось и полно пропавших без вести": мама оккупанта рассказала сыну новости

"20% живых осталось и полно пропавших без вести": мама оккупанта рассказала сыну новости

6 июня, 2022 понедельник
14:03
война с Россией

Воюющие в Украине родственники военных РФ делятся между собой нелестными новостями. Их мама одного из оккупантов рассказала сыну по телефону

Перехваченный разговор был обнародован на странице Главного управления разведки Министерства обороны.

Мать решиста рассказывает о собственных переживаниях, ведь услышала о потерях кафиров на донецком направлении.

"Там парень приехал и рассказывал, что от 15-й (бригады) от находящихся на дислокации пацанов 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем – страшно все. А от 31-й бригады 100 человек осталось. Ужас творится! " – делится последними новостями мама российского оккупанта.

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Далее она объясняет сыну, почему ротация, обещанная провести еще 23 мая, не состоялась. Оказывается, их не кем заменить.

"Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа, что они пригодны все. Поставили, чтобы они все в расположении части были".

В конце разговора мама рассказывает сыну новость, услышанную от знакомой, о том, что русские офицеры сами сдают своих солдат.

  • Напомним, россияне от 24 февраля потеряли уже более 31 тыс. личного состава.

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