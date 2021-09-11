20-ю годовщину 9/11: виновных до сих пор не осуждено, половина американцев не воспринимает официальную версию

На этой неделе на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо возобновились лишь предварительные слушания. На скамье подсудимых - пять человек, в том числе предполагаемый организатор атак Халид Шейх Мохаммед, приближенный Усамы бен Ладена. Им может грозить смертная казнь, однако дата вынесения приговора по-прежнему, как и раньше, остается неизвестным, передает Еспресо.TV .



"Причина такой задержки - не только то, насколько сложным оказалось расследование, но и методы работы спецслужб, и американская политика. В момент, когда суд над возможными виновниками трагедии 11 сентября, должен был начаться на рассмотрение дела повлияла пандемия COVID-19", - отмечает по этому поводу RFI .



Атака террористов 11 сентября стала крупнейшей в истории США. В башнях-близнецах, здании Пентагона и четырех самолетах, похищенных преступниками погибли почти 3 тыс. человек.



Однако, что произошло с предполагаемыми организаторами терактов, известно очень мало.



Расследование взяло на себя ЦРУ и другие американские спецслужбы, засекретив большую часть документов. Это позволило развиться многочисленным теориям заговора.



Как утверждает Голос Америки , сейчас до половины американцев считают, что им не рассказали всю правду о трагедии.



Обвиняемые по делу о самой серии терактов в американской истории находятся под стражей на базе ВМС США с 2006 года. По данным американских журналистов, задержать главного подозреваемого Халида Шейха Мохаммеда удалось еще раньше - в 2003 году он попал в руки ЦРУ в Пакистане и три года содержался в секретных американских тюрьмах.



Среди других обвиняемых - его вероятные сообщники выходцы из Саудовской Аравии Валид бин Атташе и Мустафа аль Хавзави, Рамзи Бин аль Шибх из Йемена и пакистанец Али Абд Азиз Али. Их также около трех лет держали вне Гуантанамо до 2006 года.



Четверо обвиняемых кроме Халида Шейха Мохаммеда, по версии ЦРУ, активно участвовали в подготовке терактов 11 сентября. Валид бин Атташе руководил тренировочным лагерем "Аль-Каиды" в Афганистане и должен был находиться за штурвалом одного из самолетов, однако в последний момент был отстранен от операции из-за короткого задержания в Йемене. Рамзи Бин аль Шибх помогал террористам обосноваться в авиационное училище в Германии. Али Абдул Азиз Али (племянник Халида Шейха Мохаммеда) отправил смертникам около $ 120 тыс., А Мустафа аль Хавзави помог с получением документов.



На рассмотрение дела больше всего повлияло местоположение Гуантанамо. Слушания переносили из-за ураганов и графики адвокатов и судей, которые не могли включить в свое расписание перелет из США.



Кроме того, кабинеты адвокатов пришлось перестраивать из-за нашествия крыс.



По просьбе адвокатов обвиняемых суд переносили и в период Рамадана - месяца, когда мусульмане должны соблюдать пост от рассвета до заката.



Последний длительный перерыв в работе трибунала вызвала пандемия коронавируса.



Сторонники теории заговора в этих оправданиях тоже, к слову, видят вмешательство правительства США.





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