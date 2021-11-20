20 января на фронте сохраняется "тишина"
В субботу, 20 ноября, на Донбассе не зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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