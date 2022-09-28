Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Наши коллеги из Центра Разумкова провели опрос среди всех уехавших из страны украинцев. Правда, до сих пор нет ни одного репрезентативного опроса. Все опросы не очень точны. По результатам опроса 36% украинцев планируют вернуться в Украину после того, как убедятся в безопасном пребывании в стране. 11% планирует вернуться в Украину независимо от того, будет безопасно или нет", - рассказал Паниотто.

Социолог считает, что в Украину не вернутся 20% граждан, выехавших из страны из-за войны.

"Я хотел бы добавить, что результаты этого опроса немного неправильно трактовали. Поскольку 7% украинцев сказали, что вообще не планируют возвращаться, а 13% сказали, что вернутся только после окончания войны. Однако из-за того, что говорить о нежелании возвращаться вообще непопулярно, то можно заключить, что 13% тоже не планируют вообще возвращаться в Украину", - добавил он.

8 сентября сообщалось, что украинские студенты в Польше могут рассчитывать на бесплатную учебу и проживание, но для этого они должны работать.

14 сентября стало известно, что в Германии для переселенцев закупили более 6 тысяч детских украинских книг.