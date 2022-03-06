20 тысяч. Кулеба назвал число иностранных добровольцев, едущих в Украину

Общее количество готовых защищать украинские земли от российских захватчиков составляет около 20 тысяч. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, – информирует Еспресо.TV.



"Это их желание, которое они изъявили. Украина их не нанимала и не стимулировала. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра", - сказал дипломат.

В Украине созданы все возможности для иностранных граждан, которые могут и хотят воевать против российских оккупантов. Общее количество заявок от иностранцев, готовых стать с оружием в руках в защиту Украины, приближается к 20 тысячам.

"Запросы от таких граждан много, они прорабатываются, мобилизация свободных людей мира просто поражает", - сообщил Дмитрий Кулеба.

Напомним, украинцы из Французского иностранного легиона смогут в полной боевой экипировке уехать на войну в Украине.

Около 400 шведов вызвались воевать в украинской армии после нападения РФ.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb