20 тысяч. Кулеба назвал число иностранных добровольцев, едущих в Украину
Защищать Украину готовы добровольцы из 52 стран мира
Общее количество готовых защищать украинские земли от российских захватчиков составляет около 20 тысяч. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, – информирует Еспресо.TV.
"Это их желание, которое они изъявили. Украина их не нанимала и не стимулировала. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра", - сказал дипломат.
В Украине созданы все возможности для иностранных граждан, которые могут и хотят воевать против российских оккупантов. Общее количество заявок от иностранцев, готовых стать с оружием в руках в защиту Украины, приближается к 20 тысячам.
"Запросы от таких граждан много, они прорабатываются, мобилизация свободных людей мира просто поражает", - сообщил Дмитрий Кулеба.
- Напомним, украинцы из Французского иностранного легиона смогут в полной боевой экипировке уехать на войну в Украине.
- Около 400 шведов вызвались воевать в украинской армии после нападения РФ.
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