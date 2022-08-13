Об этом он рассказал во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе - пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена", - сказал он.

По словам Залужного, боевые действия продолжаются на 1 300 км фронта.

"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1 300 км фронта", - сообщил он.

Главнокомандующий в разговоре также подчеркнул необходимость усиления артиллерийского огня.

12 августа мы писали, что по данным разведки США, ежедневно погибают или травмируются 500 российских оккупантов, а общий темп наступления России замедлился из-за поступления в Украину нового оружия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb