20 процентов российской армии в Украине уже разгромлены, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что пятая часть армии РФ, вовлеченной в войну с Украиной, разгромлена
Об этом он рассказал во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе - пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена", - сказал он.
По словам Залужного, боевые действия продолжаются на 1 300 км фронта.
"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1 300 км фронта", - сообщил он.
Главнокомандующий в разговоре также подчеркнул необходимость усиления артиллерийского огня.
- 12 августа мы писали, что по данным разведки США, ежедневно погибают или травмируются 500 российских оккупантов, а общий темп наступления России замедлился из-за поступления в Украину нового оружия.
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