20% нелегальных мигрантов, которые попали в Польшу из Беларуси, связаны с РФ, - координатор спецслужб
Примерно каждый пятый нелегальный мигрант, который попал в Польшу из Беларуси и прошел проверку спецслужб, связан с Россией
Об этом шла речь на пресс-конференции глав МВД Польши Мариуша Каминского, минобороны Мариуша Блащака, пограничной службы Томаша Праги и спикера координатора польских спецслужб Станислава Жарина, передает Укринформ .
По информации Жарина, из 1,2 тыс. нелегальных мигрантов, спецслужбы проверили несколько сот человек.
По каждому четвертому лицу есть подозрения в совершении преступлений, а каждый десятый подозревается в связи с террористическими организациями.
"20% проверенных лиц имеют связи, иногда многолетние, с Российской Федерацией", - подчеркнул угли.
Блащак сообщил, что к защите границы от мигрантов привлечены 2,5 тыс. военнослужащих, совместно с пограничниками и полицией. Он добавил, что на границе уже развернуто более 200 км заграждений.
Каминский рассказал, что силовики Беларуси дают мигрантам подозрительные таблетки. По его словам, от литовских спецслужб поступили данные о получении мигрантами наркотиков, в частности метадона.
Прага сообщил, что в августе зафиксировано 3,5 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, в сентябре - уже более 6 тыс. Он также подтвердил, что 150-200 мигрантов смогли добраться до немецко-польской границы
- Напомним, 18 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Беларуси сконцентрировано более 10 тыс. мигрантов, которых могут использовать для гибридной атаки на Евросоюз.
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