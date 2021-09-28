20% нелегальных мигрантов, которые попали в Польшу из Беларуси, связаны с РФ, - координатор спецслужб

Об этом шла речь на пресс-конференции глав МВД Польши Мариуша Каминского, минобороны Мариуша Блащака, пограничной службы Томаша Праги и спикера координатора польских спецслужб Станислава Жарина, передает Укринформ .

По информации Жарина, из 1,2 тыс. нелегальных мигрантов, спецслужбы проверили несколько сот человек.



По каждому четвертому лицу есть подозрения в совершении преступлений, а каждый десятый подозревается в связи с террористическими организациями.

"20% проверенных лиц имеют связи, иногда многолетние, с Российской Федерацией", - подчеркнул угли.

Блащак сообщил, что к защите границы от мигрантов привлечены 2,5 тыс. военнослужащих, совместно с пограничниками и полицией. Он добавил, что на границе уже развернуто более 200 км заграждений.



Каминский рассказал, что силовики Беларуси дают мигрантам подозрительные таблетки. По его словам, от литовских спецслужб поступили данные о получении мигрантами наркотиков, в частности метадона.

Прага сообщил, что в августе зафиксировано 3,5 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, в сентябре - уже более 6 тыс. Он также подтвердил, что 150-200 мигрантов смогли добраться до немецко-польской границы