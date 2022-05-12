План представил в четверг в Брюсселе европейский комиссар по транспорту Адина Велян, сообщает Интерфакс.

По словам еврокомиссара, 20 млн тонн зерна должно быть отправлено из Украины менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС.

"Это гигантское задание, поэтому важно координировать и оптимизировать логистические цепочки, прокладывать новые маршруты и избегать, насколько это возможно, узких мест. Наши предложения касаются неотложных решений, а также среднесрочных и долгосрочных мер по лучшему сочетанию и интеграции инфраструктуры Украины с инфраструктурой ЕС. И для краткосрочных и долгосрочных решений мы будем работать с украинскими властями и в тесном сотрудничестве с соседними государствами-членами, которые не пожалели усилий, чтобы помочь во время этого кризиса", - пояснила Велян.

Еврокомиссия изложила план действий по созданию "маршрутов солидарности", чтобы Украина могла экспортировать зерно, а также импортировать необходимые ей товары - от гуманитарной помощи до кормов для животных и удобрений.

Несмотря на немедленные усилия ЕС и его государств-членов облегчить пересечение границы между Украиной и ЕС, тысячи вагонов и грузовиков ждут с украинской стороны разрешения пересечь границу. Среднее время ожидания вагонов составляет 16 дней, а на некоторых границах – до 30 дней. Еще больше зерна все еще хранится и содержится в силосах, готовых к экспорту.

Среди проблем – разная ширина колеи: украинские вагоны несовместимы с большей частью железнодорожной сети ЕС, поэтому большинство грузов нужно перегружать на грузовики или вагоны, соответствующие стандартному пути ЕС. Этот процесс занимает много времени, а перегрузочных сооружений вдоль границ мало.

Чтобы преодолеть эти препятствия и создать "маршруты солидарности", Еврокомиссия вместе с государствами-членами и заинтересованными сторонами будет работать над такими приоритетными мерами в краткосрочной перспективе:

Дополнительный подвижной состав, суда и грузовики Комиссия призывает участников рынка ЕС срочно предоставить дополнительные транспортные средства. Чтобы согласовать спрос и предложение и установить соответствующие контакты, Комиссия создаст логистическую платформу для поиска партнеров и попросит государства-члены назначить специальные контактные пункты.

Мощность транспортных сетей и перегрузочных терминалов: украинские сельскохозяйственные экспортные поставки должны быть приоритетными, менеджеры инфраструктуры должны предоставить железнодорожные слоты для этого экспорта. Комиссия также призывает участников рынка срочно переместить мобильные зернопогрузчики на соответствующие пограничные терминалы для ускорения перевалки. Соглашение об автомобильных перевозках с Украиной также устранит "узкие места".

Таможенные операции и другие инспекции: Комиссия призывает национальные власти применить максимальную гибкость и обеспечить достаточный персонал для ускорения процедур в пунктах пропуска.

Хранение товаров на территории ЕС: Комиссия оценит существующие мощности для хранения в ЕС и координирует действия с государствами-членами, чтобы помочь обеспечить больше мощностей для временного хранения украинского экспорта.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Комиссия будет работать над увеличением пропускной способности инфраструктуры новых экспортных коридоров и созданием новых инфраструктурных связей в рамках реконструкции Украины.

В нормальных условиях 75% производимого в Украине зерна экспортируется, что составляет около 20% национального годового дохода от экспорта. До войны украинские черноморские порты обеспечивали 90% экспорта зерновых и масличных культур. Около трети экспорта приходится на Европу, Китай и Африку.

Отметим, что, согласно исследованиям ООН, война в Украине может привести к нищете и голоду более 1,7 млрд человек. Ведь Украина и Россия обеспечивают 30% мирового производства пшеницы и ячменя, одну пятую часть производства кукурузы и более половины производства подсолнечного масла. Поставка всех этих товаров по всему миру сейчас прервана из-за военных действий со стороны России и санкций, которые они вызвали.

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