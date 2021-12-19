20 мигрантов в Беларуси забрасывали польских пограничников камнями

Об этом сообщил пресс-центр Пограничной службы Польши в Twitter.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Черемча, расположенного в Подляском воеводстве. Мигранты бросали камни в пограничников, однако были задержаны. За 18 декабря незаконно пересечь границу всего пытались 76 человек.

Прорваться через границу пробовали и в ночь на 18 декабря. Как рассказали польские пограничники, тогда у Черемчи границу форсировали 32 человека под наблюдением белорусских служб. Однако прорыв не получился.