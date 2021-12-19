20 мигрантов в Беларуси забрасывали польских пограничников камнями
18 декабря группа из 20 нелегальных мигрантов пыталась прорваться через границу Польши со стороны Беларуси
Об этом сообщил пресс-центр Пограничной службы Польши в Twitter.
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Черемча, расположенного в Подляском воеводстве. Мигранты бросали камни в пограничников, однако были задержаны. За 18 декабря незаконно пересечь границу всего пытались 76 человек.
Прорваться через границу пробовали и в ночь на 18 декабря. Как рассказали польские пограничники, тогда у Черемчи границу форсировали 32 человека под наблюдением белорусских служб. Однако прорыв не получился.
- 7 декабря в пограничной службе Беларуси рассказали, что лагерей на границе Беларуси больше нет, а мигранты каждый день пытаются пересечь границу небольшими группами.
- 12 декабря во время силового прорыва границы, в котором участвовали 55 мигрантов, был ранен в лицо польский военнослужащий.
- 13 декабря мигранты в очередной раз пытались прорваться через границу на территорию Польши и повредили автомобили камнями.
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