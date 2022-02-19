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20-летняя дочь Кадырова получила должность в правительстве Чечни

19 февраля, 2022 суббота
21:17
Мир Хутмат Кадырова

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров на совещании со своим секретариатом представил коллективу нового главу ведомства, которым стал Валид Эдилов, в прошлом генеральный директор Республиканского спортивного клуба "Ахмат"

Его заместителем назначена третья дочь Кадырова Хутмат, передает Еспресо.T V со ссылкой на Кавказ Реалии.

Хутмат Кадыровой 20 лет.

В 2019 году она окончила среднюю школу.

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Информации о наличии у него высшего образования, необходимого для должности на госслужбе, в открытых источниках нет.

"Талантливые дети - талантливого отца", - отмечает по этому поводу оппозиционное Кадырову чеченское движение 1ADAT .

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При этом оппозиция обратилась к тем, кто уже давно в команде Кадырова, однако до сих пор не получил измеренного:

"Как это оно, десятками лет прислуживать и унижаться ради любых должностей и иллюзии власти, но все равно быть вынужденным служить подросткам, просто сумевшим родиться и вырасти, чтобы забрать у тебя должность и отдавать тебе приказы? Должно быть неприятно, пожалуй" .


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Чечня
Кавказ
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