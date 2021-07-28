20-летний украинец забил свой первый гол за французский клуб

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В товарищеском матче "Труа" встречался с "Мецом" (1:2). В стартовом составе на поле вышел украинец Николай Кухаревич. Уже на седьмой минуте форвард отметился голом. Для 20-летнего нападающего этот забитый мяч стал первым в футболке французского клуба.

Контракт с 20-летним Николаем Кухаревичем подписан на 5 лет, до лета 2026 года. Финансовые условия перехода в "Труа" не разглашают. Предварительная договоренность между клубами была оформлена еще в марте этого года.

"Труа" по итогам прошлого сезона выиграл Лигу 2 и пробился в высший французский дивизион. Клуб входит в холдинг City Football Group, вместе с "Манчестер Сити" и еще 9 командами.

Николай Кухаревич является воспитанником "Волыни", в "Рух" перешел зимой 2020 года. С тех пор за львовский клуб сыграл 24 матча, забил 4 гола. Играл за молодежную сборную Украины (3 гола в 5 матчах).

В марте форвард львовского "Руха"Николай Кухаревич стал игроком французского "Труа" .