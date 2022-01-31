20-летний украинец из "Шахтера" перешел в клуб из Германии
Форвард донецкого "Шахтера" Данило Сикан перешел в немецкую "Ганзу"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Данило Сикан выступит за "Ганзу" на правах аренды. Соглашение "Шахтера" и немецкого клуба рассчитано до конца сезона-2021/22.
Сикан стал игроком "Шахтера" в январе 2019 года. Дважды выступал в аренде за "Мариуполь". В составе "горняков" провел 22 матча и отличился 2 голами в чемпионате Украины.
"Ганза" из Ростока играет во втором дивизионе Бундеслиги. После 20 туров команда занимает 14 место в турнирной таблице в нескольких очках от зоны вылета.
- Напомним, 27 января бывший футболист "Шахтера" Марлос договорился о контракте с бразильским "Атлетико Паранаэнсе".
- 30 января французский "Бордо" арендовал у "Шахтера" украинского полузащитника Данила Игнатенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.65
-
EUR
Покупка 31.54Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное