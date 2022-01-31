20-летний украинец из "Шахтера" перешел в клуб из Германии

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



Данило Сикан выступит за "Ганзу" на правах аренды. Соглашение "Шахтера" и немецкого клуба рассчитано до конца сезона-2021/22.



Сикан стал игроком "Шахтера" в январе 2019 года. Дважды выступал в аренде за "Мариуполь". В составе "горняков" провел 22 матча и отличился 2 голами в чемпионате Украины.



"Ганза" из Ростока играет во втором дивизионе Бундеслиги. После 20 туров команда занимает 14 место в турнирной таблице в нескольких очках от зоны вылета.