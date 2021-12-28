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20-летний украинец из "Шахтера" отреагировал на интерес клуба АПЛ

28 декабря, 2021 вторник
22:47
Спорт Михаил Мудрик

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поблагодарил английского "Брентфорда" за интерес, но дал понимать, что сейчас он сфокусирован на игре в Украине

Об этом Михаил Мудрик рассказал Sport Arena .

"Скажу честно. Если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в "Шахтере" работали португальские специалисты – я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня. Попасть в 20 лет в АПЛ – это, конечно, очень круто. Но с приходом в клуб Срны и Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры", - сказал Мудрик.

Михаил Мудрик все же поблагодарил "Брентфорд" за интерес.

"Хочу поблагодарить "Брентфорд" за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20 лет – это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек – президент клуба. Сейчас же у меня долгосрочный контракт и все мои мысли связаны с" Шахтером", – завершил мнение 20-летний украинец.

В этом сезоне "Брентфорд" занимает 13 место в АПЛ. На позиции Михаила Мудрика выступают Йоан Висса, оцениваемый в 10 млн евро, Тарике Фоссу (2,5 млн евро) и Жоэль Валенсия (400 тыс. евро).

20-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.

Transfermarkt оценивает его в 4 млн. евро.

До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.

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Роберто Де Дзерби
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