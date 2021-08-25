"20 лет работы": президент Эстонии оценила сроки вступления Украины в ЕС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству в Евросоюзе
Об этом она рассказала в интервью ЕП.
"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для стран "Восточного партнерства": или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии)", - отметила Кальюлайд.
Она добавили, что является сторонницей простого расширения ЕС, но это займет очень много времени.
"Введение в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства", - отметила Кальюлайд.
По ее словам, Украине, Молдове и Грузии возможно помог бы некий промежуточный этап на пути к ЕС.
"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", - подчеркнула президент Эстонии.
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