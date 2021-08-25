"20 лет работы": президент Эстонии оценила сроки вступления Украины в ЕС

Об этом она рассказала в интервью ЕП.



"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для стран "Восточного партнерства": или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии)", - отметила Кальюлайд.

Она добавили, что является сторонницей простого расширения ЕС, но это займет очень много времени.

"Введение в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства", - отметила Кальюлайд.

По ее словам, Украине, Молдове и Грузии возможно помог бы некий промежуточный этап на пути к ЕС.

"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", - подчеркнула президент Эстонии.

В Литве считают своей "задачей-минимум" обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2027 году.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис не видит перспектив для запуска процесса обретения Украиной членства в ЕС в течение ближайших 3-5 лет .