"20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым украинским документальным фильмом
Документальная лента "20 дней в Мариуполе" стала самым кассовым фильмом украинского кинопроката, собрав за первые выходные после премьеры более полумиллиона гривен
Об этом сообщила в Instagram компания "Артхаус Трафик".
В прокат документальный фильм "20 дней в Мариуполе" вышел 31 августа. По результатам первых выходных лента собрала 531 551 гривну, став самым кассовым фильмом украинского кинотеатрального проката.
"Los Angeles Times назвал этот фильм "чрезвычайно важным". Зрители, посмотревшие его в этот уикенд в кино, доказали это. Спасибо вам за поддержку! "20 дней в Мариуполе" лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова – стал самым кассовым документальным фильмом украинского кинопроката", – говорится в сообщении.
Что известно о документальном фильме "20 дней в Мариуполе"
28 января стало известно, что фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.
20-й международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проходил со 2 по 8 июня в Киеве. Впоследствии фестиваль объявил победителей. Фильм украинского режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил награды жюри и зрительских симпатий.
Награды на британском кинофестивале Sheffield DocFest 2023 получили два документальных фильма о войне в Украине - "Откуда куда" Мачека Хамела и "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.
Режиссер Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка в интервью Лене Чичениной для Еспресо поделились мыслями об "Оскаре" и украинском кино, рассказали о сложностях во время съемок в оккупированном городе и о борьбе с российской пропагандой.
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