20 человек эвакуируют из населенных пунктов Луганской области 2 мая

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



"Вечером эти люди будут засыпать в обычной для всех до 24 февраля обстановке. То есть не под артиллерийские обстрелы россиян", - пишет Гайдай.



По предварительным данным, из населенных пунктов Луганщины были успешно эвакуированы 20 человек. Им помогли добраться до мест сбора в Лисичанске и Северодонецке, где их ждали автобусы.

Кроме того, по словам Гайдая, на Луганщину была доставлена гуманитарная помощь. Продовольствие, воду и средства гигиены волонтеры развезли по бомбоубежищам и подвалам.

Напомним, за сутки 1 мая из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек