20 человек эвакуируют из населенных пунктов Луганской области 2 мая
Из населенных пунктов Луганщины 2 мая успешно спасены 20 местных жителей
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Вечером эти люди будут засыпать в обычной для всех до 24 февраля обстановке. То есть не под артиллерийские обстрелы россиян", - пишет Гайдай.
По предварительным данным, из населенных пунктов Луганщины были успешно эвакуированы 20 человек. Им помогли добраться до мест сбора в Лисичанске и Северодонецке, где их ждали автобусы.
Кроме того, по словам Гайдая, на Луганщину была доставлена гуманитарная помощь. Продовольствие, воду и средства гигиены волонтеры развезли по бомбоубежищам и подвалам.
- Напомним, за сутки 1 мая из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек
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