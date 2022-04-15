20 000 военных, 756 танков, 366 систем артиллерии, 163 самолета и 144 вертолета – Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 15 апреля оккупанты потеряли в Украине около 20 000 военных, 1976 бронемашин, 756 танков, 366 систем артиллерии, 163 самолета, 144 вертолета и 135 БПЛА
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составили:
- личного состава – около 20 000 человек;
- танков – 756 ед.;
- боевых бронированных машин – 1976 ед.;
- артиллерийских систем – 366 ед.;
- РСЗО – 122 ед.;
- средств ПВО – 66 ед.;
- самолетов – 163 ед.;
- вертолетов - 144 ед.;
- автомобильной техники – 1443 ед.;
- кораблей/катеров - 8 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 ед.;
- специальной техники – 25 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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