20 000 военных, 756 танков, 366 систем артиллерии, 163 самолета и 144 вертолета – Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составили:

личного состава – около 20 000 человек;

танков – 756 ед.;

боевых бронированных машин – 1976 ед.;

артиллерийских систем – 366 ед.;

РСЗО – 122 ед.;

средств ПВО – 66 ед.;

самолетов – 163 ед.;

вертолетов - 144 ед.;

автомобильной техники – 1443 ед.;

кораблей/катеров - 8 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 ед.;

специальной техники – 25 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Данные уточняются. Подсчет потерь затруднен высокой интенсивностью боевых действий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb