2 октября на фронте: 11 обстрелов вблизи 10 городов, поселков и сел, есть раненый

Об этом говорится в утреннем фронтовом зьезданни за воскресенье, 3 октября 2021 года, передает Еспресо.TV .



Оккупанты вели обстрелы украинских позиций поблизости



Новозвановки - из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.



Марьинки - здесь русские и наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм,



Станицы Луганской - с противотанкового ракетного комплекса,



Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов,



Светлодарска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,



Зайцева - из автоматических станковых гранатометов,



Нью-Йорка - с минометов калибра 82 мм,



Новокиселивка Вторая, Новотошковское, Новолуганское - из стрелкового оружия.



Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.



"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных Сил.



Командование ООС уверяет, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, "чем заставили его прекратить огневую активность".





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