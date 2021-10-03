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2 октября на фронте: 11 обстрелов вблизи 10 городов, поселков и сел, есть раненый

3 октября, 2021 воскресенье
07:15
война с Россией

За прошедшие сутки, 2 октября 2021 года, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом говорится в утреннем фронтовом зьезданни за воскресенье, 3 октября 2021 года, передает Еспресо.TV .

Оккупанты вели обстрелы украинских позиций поблизости

Новозвановки - из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Марьинки - здесь русские и наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм,

Станицы Луганской - с противотанкового ракетного комплекса,

Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов,

Светлодарска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

Зайцева - из автоматических станковых гранатометов,

Нью-Йорка - с минометов калибра 82 мм,

Новокиселивка Вторая, Новотошковское, Новолуганское - из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных Сил.

Командование ООС уверяет, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, "чем заставили его прекратить огневую активность".


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ООС АТО
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