2 октября на фронте: 11 обстрелов вблизи 10 городов, поселков и сел, есть раненый
За прошедшие сутки, 2 октября 2021 года, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом говорится в утреннем фронтовом зьезданни за воскресенье, 3 октября 2021 года, передает Еспресо.TV .
Оккупанты вели обстрелы украинских позиций поблизости
Новозвановки - из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Марьинки - здесь русские и наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм,
Станицы Луганской - с противотанкового ракетного комплекса,
Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов,
Светлодарска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
Зайцева - из автоматических станковых гранатометов,
Нью-Йорка - с минометов калибра 82 мм,
Новокиселивка Вторая, Новотошковское, Новолуганское - из стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных Сил.
Командование ООС уверяет, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, "чем заставили его прекратить огневую активность".
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