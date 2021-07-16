2 млн доз вакцины от Moderna должны прибыть 18 июля, - Ляшко
В Украину на выходных должно прибыть 2 млн американской вакцины от COVID-19 Moderna
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире 1 + 1.
"Мне еще надо поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней роботи.Мы наращиваемся - от следующей неделе будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna. Это увеличит количество вакцинаций ", - сообщил он.
Ляшко отметил, что на сегодня привили первой дозой 17% взрослого населения Украины.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получения по 2 млн доз вакцины от Moderna и Novavax.
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