2 млн доз вакцины от Moderna должны прибыть 18 июля, - Ляшко

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире 1 + 1.

"Мне еще надо поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней роботи.Мы наращиваемся - от следующей неделе будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna. Это увеличит количество вакцинаций ", - сообщил он.

Ляшко отметил, что на сегодня привили первой дозой 17% взрослого населения Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получения по 2 млн доз вакцины от Moderna и Novavax.